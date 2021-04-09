二十国集团事实上就法人税增税达成协议，最快将于7月得出最终结论. April. 09, 2021 07:30. by 纽约=常驻记者 柳在东、世宗=宋忠贤记者 jarrett@donga.com、balgun@donga.com. 二十国集团财长就在今年中期之前设定各国法人税率下限的方案达成了协议。除此之外，二十国集团还得了一个结论，跨国企业的税金不是由总公司所在地的国家征收，而是由展开实际事业的国家征收。如果这样，海外事业多的企业今后有可能向相关当局缴纳比本国更多的税金。 据《华尔街日报》等媒体当地时间7日报道，二十国集团财长当天举行视频会议，讨论了对跨国企业的征税方案，并达成了上述共识。担任会议主席的意大利财政部长丹尼尔·弗兰克表示：“美国财政部长珍妮特·耶伦强调了设立法人税率下限的必要性，这与二十国集团成员国的愿望也一致。如果今年加快速度，有望在7月份达成协议。”最近，耶伦向各国提出了停止通过下调税金的“出血竞争”、将法人税最低税率设定为21%的方案。对此，德国和法国积极表示欢迎，国际货币基金组织也表示赞成。 主要国家实际上达成“增税协议”，是因为自新冠“大流行”以来，各国的财政支出迅速增加。国际货币基金组织当天公布的统计结果显示，世界各国为应对“大流行”和扶持经济，共投入了16万亿美元的国家资金。与世界国民生产总值相比的政府负债从2019年的84%上升到去年的97%，预计今年也将达到99%。 国际货币基金组织负责财政事务的局长卡斯帕尔在当天举行的新闻发布会上表示：“各国的财政应对速度和规模史无前例。各国应该制定可以应对庞大公共负债风险的中长期战略。” 对于设定法人税率下限，韩国企划财政部表示：“目的是为了防止企业转移到税率较低的国家的避税行为。各国将以7月为目标举行会议。” 二十国集团峰会7日还就如何向跨国企业征税进行了讨论。会议的结论是，与其在企业总公司所在地的国家征收税金，不如在经营实际事业的国家征收税金。如果今后实施这一方案，海外事业多的企业要向实际开展事业的国家交纳比本国更多的税金。

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