首尔市市长吴世勋，这次能否解开与体育相关的孽缘？. April. 09, 2021 07:39. by 黃奎引 kini@donga.com. “通过7日的再•补缺选举当选的首尔市市长吴世勋和釜山市市长朴亨埈向韩国棒球委员会(KBO)承诺的改善棒球基础设施的答复，希望在他们的任期内能积极实践。” 韩国职业棒球选手协会8日表示：“希望(两位市长在候选人时期留下的)答复不是为了选票，而是对国内职业棒球的发展和棒球基层扩大进行真诚的省察”，并提出了上述要求。吴市长在候选人时期向KBO承诺会尽快推进首尔蚕室球场新建计划，而朴市长则表示会将釜山社稷球场开发成综合性多厅球场。 职业棒球相关人士表示：“韩国职业棒球基本上是以球队租赁市政府拥有的球场的形式运营的。因此，即使对市政府的球场管理有不满，也很难正确传达意见”，“由于新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情，观众的现场观赛受到限制，球队正在经历财政上的困难，希望两位市长能够更加关注球场使用费重新调整等问题。” 对此，吴市长表示“将积极讨论包括高尺天空巨蛋在内的球场使用费及小卖部租金减免方案”，但朴市长只是表示“需要进行慎重的讨论和社会协议”。 不仅是职业棒球，体育界也有不少人希望吴市长能为体育的发展多花点心思。因为吴市长在上一任期(2006~2011年)拆除了堪称“韩国体育圣地”的东大门运动场，建立了东大门设计广场(DDP)，而且作为“韩国网球的摇篮”的奖忠球场也作为“寻找南山原有面貌计划”的一环，制定了关闭计划。

한국어