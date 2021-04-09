韩国政府，在吴世勋就任市长第一天就出招“牵制房地产”. April. 09, 2021 07:38. by 周愛眞, 姜昇賢 jaj@donga.com,byhuman@donga.com. “国民力量”党所属的首尔市市长吴世勋就任的8日，韩国政府主管经济的副总理兼企划财政部长洪楠基表示，“住宅供给不能由地方自治团体单独进行”，出面进行牵制。吴世勋当天再次表明了放宽民间重建事业限制规定的意志，因此，预计在其就任后中央政府和首尔市将围绕房地产政策展开一场较量。 当天，洪楠基在政府首尔办公大楼主持召开“房地产市场评估相关部长会议”，并表示：“无论朝野，旨在通过‘稳定房地产市场’和扩大住宅供给来‘稳定平民居住’的方向绝对没有不同。”分析认为，此番言论针对的是在野党和执政党在选举前夕提出的放宽现有政策和其他方向限制规定的承诺，定调说政策基调不会发生急剧变化。 洪楠基还表示：“住宅供给在选定候选地、指定地区、审议和批准等一系列行政程序上，不是中央政府、广域地方自治团体、基础地方自治团体可以单独进行的，它需要相互合作作为后盾。期待今后这种合作更加紧密和牢固。”这是在明确划线，以阻止因为吴世勋当选导致公共主导开发等现有政府政策发生动摇，以及市场对解除民间重建限制的期待。 当天，吴世勋第一天上班时被记者问及“重建、再开发（限制性规定）能否在一周内解除？”时，他握紧拳头回答说：“意志。”吴世勋在竞选期间曾表示：“就任一周内将着手对主要重建园区进行安全诊断。”他的话被解释为，他将按当时表态迅速推进通过民间重建、再开发来扩大供给。

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