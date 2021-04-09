文在寅：“严肃接受国民斥责”……应就房地产对策与在野党碰头. April. 09, 2021 07:38. . 对于以执政党惨败而告终的4月7日再补选，文在寅总统昨天表示：“严肃地接受国民的斥责。将以更低的姿态，以更重的责任感治理国政。”这是意识到了执政党内部也出现把认死理国政运营视为选举失败原因的呼声，而最大限度地降低了态度。但没有具体信息表明将如何纠正引发“愤怒投票”的房地产政策。 文在寅总统就今后的国政运营表示：“将克服困难、稳定民生、清算房地产腐败等，努力满足国民的迫切要求。”这是在把愤怒的房地产民心的原因限定在韩国土地住宅公社干部职员的土地投机等腐败问题上。另外，共同民主党首尔市市长候选人朴映宣在选举运动过程中，与政府的公共主导住宅供给基调不同，表示“将考虑民间参与重建、再开发事业”，共同民主党曾承诺放宽对住宅实际需要者的贷款限制。执政党绝不能以选举结束为由，对当初这些承诺视而不见。 当天，经济副总理洪楠基表示，“房地产政策的大框架应该毫不动摇地维持下去。住宅供给不是地方自治团体单独可以进行的”，确认了维持公共主导供应的基调。意思是说，虽然强调了中央政府和地方自治团体之间的相互合作，但“国民力量”党首尔市市长吴世勋将推进的放宽民间重建、再开发限制规定的措施如果同政府的政策目标发生冲突，将予以牵制。但是，现政府的房地产政策基调已经成为不可逆转的不信任对象，因此，就应该重新讨论这个问题。 吴世勋承诺民间主导的重建、再开发和放宽对公寓层数的限制等，从中长期角度看，将增加市中心的住宅供应，有助于稳定房价。但从短期来看，住宅数量会减少，还会出现迁移需要，因此有可能会成为租金、房价的不安因素。如果没有充分的对策，从“抹掉朴元淳”或对政府政策的抗议角度出发，强行推进重建、再开发事业，这是不行的。吴世勋应该考虑到这一点，与中央政府合作，首先制定出将副作用最小化的精巧而慎重的计划。 政府、执政党和由执政党掌握的首尔市议会也不要忘记选举中执政党领导层抛出的“房地产反省文”。如果随心所欲地解释选举中出现的民心，执着于失败的房地产政策基调，一味地拉“在野党市长”的后腿，就会面临更加严峻的国民审判。

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