按下“丁若镛”的话，熟人们蜂拥而至. April. 09, 2021 07:39. by 田彩恩记者 chan2@donga.com. 韩国古典翻译院最近公开了能够一眼掌握主要历史人物的血缘、姻亲关系等相关信息的“韩国古典综合DB人物关系信息服务”。 在“人物信息”部分，可以确认该人物的生没年份和原籍、字、号等基本信息。在“关系人物”单元中，将展现围绕该人物的其他主要人物。不仅是家族关系，还出现了师徒关系、交遊关系等。特别是按下“人物关系网”按键，就可以将他们的关系视觉化。 比如朝鲜时代的实学家茶山丁若镛(1762~1836年)，父亲丁载远(1730~1792年)、兄弟丁若铉(1751~1821年)等10名家人和金迈淳等11名交往过的人士、蔡济恭等3名师徒关系密切的人一起被检索出来。在视觉化的关系网中，如果像“丁载远”一样点击特定名字，就可以进一步确认有关该人物的信息和与其建立关系的人。也就是说，可以衔尾相随地掌握人物信息。但是，即使是以从古典中提取的信息为基础制作而成的人物，如果没有充分的史料资料，也会被遗漏。茶山的妻子洪惠婉(1761~1838年)就没有进入关系网。 把韩国古典综合DB中的韩国文集总刊(编纂1250多部古典文集的总刊)的解题和编目索引、古典翻译书脚注信息等中搜索出来的人物的基本信息作为基础资料使用。翻译院方面表示：“可以作为把焦点放在特定人物上的研究和历史故事等文化内容创作的基础资料。”

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