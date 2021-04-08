国际货币基金组织的经济展望令韩国政府兴奋不已……接连不断的失业、停业、安全保障. April. 08, 2021 07:45. . 韩国经济副总理兼企划财政部长洪楠基昨天在谈及国际货币基金组织前一天公布的世界经济展望时表示：“韩国经济今年将增长3.6%，韩国将成为最近世界经济加强复苏势头的最大受惠国。”他还自我评价说，这是显示韩国经济能够超出当初预想增长的国际评价之一。 3.6%虽然比国际货币基金组织今年1月公布的预测值高出0.5个百分点，但也不能因此而引以为荣。该组织不仅提出今年世界经济增长率为6%，而且将美国等39个发达国家的平均增长率预测值定为5.1%。 国际货币基金组织就提高主要国家的预测值表示：“期待新冠疫情得到有效控制，以及以有财政金融政策余力的国家为中心恢复。”但是，韩国并不能自信地说已经满足了这两个条件。由于未能及早确保疫苗，疫苗接种率仅为人口的1.99%。发放四次灾难补贴后，国家债务也正在迅速增加，首次超过国内生产总值规模。 因新冠疫情而失业和停业的痛苦也非常严重。去年因停业或整顿解雇等非自发性原因失去工作的失业者历史上首次超过200万人。在越来越狭窄的雇佣市场，找不到工作的青年们的绝望感达到了非常严重的程度。政府应该与企业界面对面头碰头，发掘经济新增长动力。

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