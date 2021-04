“抛出全球性大流行病-人工智能等话题…同时代的SOS审视”. April. 08, 2021 07:45. by 金基润记者 pep@donga.com. 如果说向观众抛出思考的线索是戏剧的力量,那么“二和三”剧团的《I Am Sitting in a Room/我坐在一个房间里》是一部非常强有力的作品。以“大学路讲故事人”而闻名的张宇才(50岁•照片)创作并导演的该作品,将全球性大流行病(Pandemic)和人工智能(AI)、人性等话题抛向观众席。他以“同时代性”为目标,正在创作原创剧。 截止到11日在首尔钟路区大学路艺术剧场上演的剧与描写近未来的科幻小说相似。去年第10届未来戏剧节期间,该剧在首尔麻浦区综合文化空间杏花汤首次亮相,之后在第20届世界二人剧庆典上获得了最优秀作品奖和演出奖。 张导演6日在接受东亚日报采访时表示:“从不久前开始,很难用一两句话定义同时代的问题。就像因全球性大流行病一切都被陷进去一样,在经历巨大变化的时刻,我想通过二人剧来审视现在。”题目《我坐在一个房间里》象征着被关在房间里建立关系的时代的侧面。他解释说:“最近我们所有人好像都在各自的房间里度过了紧迫的SOS。” 故事情节虽然有点复杂,但饶有兴趣。双胞胎姐妹珍妮和吉妮因致命的传染病失去了父母。母亲为了照顾感染的爸爸,拒绝隔离,然后两人一起离开人世。得知这一情况的大众反应不一,纷纷表示“是无责任的母亲”、“通过死亡是真正的爱情”。10年过去了,作为姐姐的珍妮也死了,独自生活的吉妮有一天从姐姐的前男友里恩那里听到了一个混乱的故事。用数码技术救活死者的再现系统复原了姐姐。而且节目里想更新珍妮,所以吉妮被要求提供对姐姐的记忆和资料。 张导演说:“我们为了自由,陷入了将自己逐渐最优化的逆说。要接种疫苗,而且要随时连接到某个地方。还要适应人工智能技术。”接着他补充道,“不管未来好坏,即使通过剧,也应该做好心理准备。”在作品中,国家为了阻止碳排放而设置专门控制个人数据使用量的终端机、利用虚拟程序复活死者的民间公司等SF素材有很多。他说:“SF只是装剧的工具而已。我很喜欢听郑在承教授讲科学故事,看着他在多个研讨会上发表的未来展望,尽情展开想象。” 充满科幻色彩的舞台非常单纯。道具只有两把椅子,一张桌子,一双拖鞋。向左右延伸11米左右的舞台显得有些空虚。为了保持社交距离,演员们隔着很远的距离看正面,吐出台词。他说:“完成豪华壮观的场面最终还要靠演员。只慎重地使用了必要的物件”,“因为是提及环境、碳排放问题的作品,所以也有责任不能过度使用道具。” 宽阔的舞台充满着声音和影像。独自消化双胞胎姐妹的Double Casting的赵妍熙、申静妍为了1人2角,提前录制了部分台词。张导演解释说:“剧团调度员为了拍摄姐妹互换台词的场面,将播放录制的800多个台词。”舞台正面的屏幕上,按照场景的不同,可以放大照出登场人物的脸。他说:“作为下一部作品,正在执笔由国家管理青年一代的忧郁症的戏剧。我会写出至少应该问自己一次的问题。”门票3万韩元,仅限15岁以上观众观看,02-3668-0007。

