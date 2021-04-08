三星电子-LG电子第一季度销售额创历史新高. April. 08, 2021 07:45. by 徐东日记者、洪锡浩记者 dong@donga.com,will@donga.com. 三星电子第一季度(1 ~ 3月)的销售额创下了历史最高纪录。LG电子在第1季度刷新了以季度为准的历史最高销售额及营业利润纪录。因新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情而压抑的消费从去年年底开始，以报复消费形态激增的趋势一直持续到第一季度。 7日，三星电子公布，对合并基准临时业绩进行统计的结果显示，今年第一季度销售额达到65万亿韩元，营业利润达到9.3万亿韩元，与去年同期相比分别增长了17.5%和44.2%。与岁末节前旺季的去年第四季度(10~12月)的销售情况相比，销售额增长了5.6%。三星电子第一季度的销售额与前一个第四季度相比有所上升，是自2011年引入国际会计标准(IFRS)以来的第一次。 LG电子公布暂定业绩称，今年第一季度销售额达到18.8057万亿韩元，营业利润达到1.5178万亿韩元。证券界预测，如果LG电子的智能手机事业结束反映在业绩上，今年将首次取得接近4万亿韩元的营业利润。

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