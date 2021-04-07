发掘创作者，招募明星团员…年轻化的国乐界. April. 07, 2021 07:20. by 林熙允记者 imi@donga.com. “所有人都是艺术家，都是明星！” 这是最近国乐界的新话题。重视森严的等级和团体活动的国乐界正在发生改变。国立国乐机关和团体内部也接连制作了突出个人个性、创意性、明星性的内容，深受人们喜爱。受新型冠状病毒肺炎疫情影响团体演出活动萎缩反而成为了催化剂。 “每次演出时都会记录优缺点并随身携带的‘族谱日记’。这可以说是我们打击乐班非常重要的族谱。” 在视频中，国立国乐院正乐团老幺打击乐演奏家高京华打开自己的乐器包展示。另外还介绍国乐院空间，透露自己的舒展运动方法，并自然地教授柷、敔、灵鼗、路鼓等陌生的国乐打击乐器。 国立国乐院最近接连公开了以亲近的气氛拍摄团员日常生活的Vlog(视频博客)。国乐院相关人士表示：“不仅是普通人，就连国乐专业的学生也很难了解，因此想展示演奏者的独家演奏小贴士和日常生活。我们想通过展现平时隐藏在集体中的每一名团员的明星性和个性，向年轻一代亲切地介绍国乐。”由舞蹈团、民俗乐团、创作乐团各成员出演的该Vlog系列每集点击率高达2000~6000次，受到国内外网民的称赞。 国立国乐管弦乐团(艺术导演金成镇)正在制作包含2至5名团员和外部艺术家的团队演奏的视频系列《三三五乐》。团员们将在首尔西大门刑务所历史馆到江华岛山庄等各种场所进行演奏。还与电子音乐家、编舞家等外部艺术家以独特的方式进行合作。乐团责任PD蔡仁英(音)表示：“可能是因为管弦乐团的团员们很少有机会展现自己的个性，所以参与《三三五乐》的意志很高。今后打算企划各种内容。” 国立国乐院的Vlog提倡亲切，而国立国乐管弦乐团的《三三五乐》则提倡高品质。三三五乐上月的《姻缘》篇将全国各地的美丽自然和现场声音与大笒、奚琴二人组演奏混合或交叉编辑，以高画质展现。演出导演郑钟任和电影导演“Yiwa”负责导演和拍摄。 部分团员不仅参与了演奏，还参与了音乐创作。在三三五乐的两个篇章中负责共同作曲和演奏的国立国乐管弦乐团的打击乐团成员金艺瑟表示：“团员也是一名一名艺术家，因此很多人想发挥个人力量。平时，大家会配合乐团追求的方向或作曲家的意图，所以像这种能够发挥个人兴趣和艺术性的这种机会是值得高兴和珍惜的。” 国立国乐院在建院70年历史上将首次招募视频创作者。此次入选的国乐创作者将通过新设立的“国乐艺术家说唱”获得内容创作教育和制作费支援。19岁以上的国乐专业个人和团体可以应征。本月16日至20日，通过电子邮件(dekebi@korea.kr)和邮件接收报名。gugak.go.kr，02-580-3392。 有分析认为，李捺致、乐团光七等新形态的年轻国乐团体在海外也备受关注的情况下，国乐界正在迈出步伐。音乐评论家朴俊宇(音)表示：“最近，从韩国艺术综合学校传统艺术院到南山谷韩屋村，各种机构和团体展示艺术家个人的实验性和明星性的尝试呈增多之姿。”

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