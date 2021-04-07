“天安”舰遗属要求“总统应正式公布是朝鲜所为”. April. 07, 2021 07:21. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 直属总统的军人死亡事故真相查明委员会（真相委员会）一度决定重新调查“天安”舰被袭事件后又出现反复，引发了一场争议。在这种情况下，“天安”舰遗属和生存者代表6日来到青瓦台提出抗议。青瓦台有关人士在新闻发布会上表示：“（对此）没有听到特别的解释，所以没有什么可解释的。” 原“天安”舰舰长、预备役大校崔元一和天安舰遗属会长李成宇、已故上士闵平基的哥哥闵光基等人当天为与总统见面拜访了青瓦台，但青瓦台却派出了市民社会首席室行政官。此前，遗属们5日先后向真相委员会和国防部进行了抗议访问。 遗属方面向青瓦台要求与文在寅总统进行面谈，并要求文在寅正式发表“天安”舰被击沉事件是朝鲜所为的立场。另外，他们还要求青瓦台就此次真相委员会因是否调查“天安”舰事件出现反复引发争议正式道歉。遗属方面还表示，在调查真相委员会决定重新进行调查的经过后，应该对李仁蓝委员长等真相委员会相关人士进行处罚。 青瓦台方面回答说：“真相委员会是独立机构，青瓦台不能介入。青瓦台只是在看有关此次事件的媒体报道，没有接到其他报告或进行内部调查。”

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