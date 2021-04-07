国家和家庭都创负债纪录，债台高筑的韩国经济. April. 07, 2021 07:21. . 据统计，去年国家负债比前一年增加241万亿韩元，达到1985万亿韩元。这是韩国历史上负债规模和增幅最大的一次。政府昨天通过了包含上述内容的《2020财年国家决算报告》。家庭负债也达到国内生产总值（GDP）的98.6%，达到历史最高水平。国家和家庭都债台高筑。随着税收和劳动收入的减少，债务只能进一步增加。如果不减少支出，一不小心就有可能陷入“举债还债”的恶性循环。 政府债务加上向军人和公务员提供的年金合计后的国家债务首次超过了国内生产总值（1924万亿韩元）。去年通过4次补充预算等，债务增加了111.6万亿韩元，充当年金的债务增加额突破了100万亿韩元。由于政府正在增加公务员的聘用数量，预计充当年金的负债将继续增加。 债务像滚雪球一样越滚越大，但政府的支出却越来越大。政府决定继续维持财政扩大基调，并将明年的预算定为600万亿韩元左右。这比现政府上台时的400万亿韩元增加了一半以上。相反，税收却因新冠疫情等的影响正在急剧减少。 家庭负债也呈现出迅速增加的趋势。税收财政研究院表示，2008年金融危机爆发时，韩国的家庭负债与GDP之比为70%左右，与主要发达国家不相上下。此后到去年为止，只有韩国暴涨27.6个百分点，发达国家反而减少。韩国家庭负债的质量也很差。1年内需要偿还的短期负债比率约达主要发达国家的7倍。 家庭债务增加，但收入却不尽人意。去年第四季度劳动收入和事业收入都有所减少。这是因为新冠疫情导致工作岗位减少，个体营业的困难加重。如果家庭债务增加，收入减少，消费必然会停滞不前。这将导致税收减少，从而使整个国家陷入负债的恶性循环。虽然因为新冠危机，增加财政支出是不可避免的，但也不应该大手大脚，负债增加速度过快。尽管如此，执政党还当财政是“聚宝盆”一般，不遗余力地花钱如流水。每次经过审查阶段，灾难补贴就会像滚雪球一样越滚越大，而且很多事业都跳过为防止国策事业浪费而实行的可行性调查。无论是国家还是家庭，只要收入减少，就应最大限度地减少不紧不急的支出。不能把债务都推给本来就因就业困难而深受痛苦的青年一代。

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