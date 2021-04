穿“李小龙篮球鞋”的篮球超级巨星斯蒂芬•库里:“我们是一体”. April. 06, 2021 07:46. by 兪載東 jarrett@donga.com. 代表美国职业篮球(NBA)的超级明星斯蒂芬•库里(33岁•金州勇士•照片)穿着特别的篮球鞋参加了比赛。 据《雅虎体育》等外媒4日(当地时间)报道,库里在当天与亚特兰大老鹰队的客场比赛中,穿着印有香港传奇动作明星李小龙(1940~1973年)样子的篮球鞋上场。这是为了谴责最近在美国接连发生的“仇恨亚裔犯罪”,并纪念上个月在亚特兰大发生的连环枪击事件的牺牲者。 这双篮球鞋是“布鲁斯•李基金会”为当天的比赛和库里联合制作的。布鲁斯-李是李小龙的英文名字。这是一款在李小龙生前喜欢穿的黄色底色上,让人联想起黑色条纹运动服的定制鞋子,一只脚上画着李小龙的脸,另一只脚上画着他的家人。另外,上面还写着“普天之下,四海一家(Under the heavens, there is but one family)”。这是李小龙生前说过的话。他在1971年接受电视台采访时,被主持人问道“你认为你是中国人还是美国人”时,他说“我想把自己当成人类的一员”。库里4日穿的篮球鞋将被拍卖,收益将用于亚特兰大连环枪击事件遇难者家属。 库里之所以穿这双篮球鞋,是因为他一直很尊敬李小龙。李小龙超越动作演员和武术专家,为人权和平等积极发声。据悉,李小龙在好莱坞活动期间经历了种族歧视。库里最近对美国体育专业媒体等评价说:“李小龙先生总是为了变得更伟大而努力,想给人们带来影响。”库里就最近针对亚裔的仇恨犯罪表示:“对在美国社会持续发生的暴力感到厌恶、恐惧和愤怒。” 基金会首席执行官布鲁斯•李(CEO)兼李小龙的女儿香农•李(中文名字:李香凝•51岁)对于库里的篮球鞋表示:“库里的行为是展现连带感的美丽的标本”,“他为宣传‘我们都是一体’的信息而选择了父亲,对此我们感到非常荣幸。”香农•李去年6月在接受NBC电视台采访时也曾批评时任美国总统唐纳德•特朗普的“Kung flu”发言具有种族歧视性。特朗普为了强调新冠病毒肺炎来自中国,经常使用添加了“功夫(Kung Fu)”和“流感(Flu)”的这句话。香农•李说:“父亲在电影中与种族主义作斗争”,“特朗普的讲话违背了父亲的教诲。”

한국어