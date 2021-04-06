“波尔多宝物”黄义助攻入联赛第10球. April. 06, 2021 07:46. by 兪載泳 elegant@donga.com. 法甲波尔多队所在的黄义助(29岁•照片)连续3场联赛进球，进军欧洲赛场仅两个赛季就取得了两位数的进球。 黄义助4日在法国波尔多举行的与斯特拉斯堡队的联赛第31轮主场比赛中，在上半场以1比3落后的补时阶段成功射入了点球。这是他在联赛中攻入的第10粒进球(并列第10位)。平时，阿特姆•本•阿尔法负责罚点球，但当天他把机会让给了黄义助。 他似乎已经确立了自己是球队的主要射手。在反击或传中的情况下，队友们集中给黄义助传球。但是波尔多队最终以2比3败北，并以10胜6平15负(积36分)的成绩下滑到了联赛积分榜第14位。 黄义助的进球感觉达到了顶峰。单看今年，他与法国最佳射手基利安•姆巴佩(巴黎圣日耳曼队)、韦萨姆•本•耶德尔(AS摩纳哥队)、乔纳坦•大卫(里尔队)等一起，在法甲联赛中攻入了最多的8粒进球。按照目前的状态，他完全可以超过2010~2011赛季当时朴主永在摩纳哥队创下的韩国选手最多进球(12球)记录。在法甲联赛中表现活跃的亚洲选手总进球数上，他也以16球紧追朴主永(25球)和日本松井大辅(17球)。在球队萎靡不振的情况下，黄义助凭借个人能力成功取得两位数进球，从而再次点燃了转会到法甲联赛排名靠前的球队和英格兰足球超级联赛(EPL)球队的可能性。

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