世界半导体霸权竞争……韩国政府也要殊死给予支援. April. 06, 2021 07:47. . 据悉，上周末在华盛顿举行的韩、美、日三国安保室室长会议上，美国作为重大安全问题提出了半导体供应问题。第二天在中国举行的韩中外长会谈上，中方表示：“希望韩国在半导体等尖端领域成为合作伙伴。”世界排名第一和第二的霸权国家露骨地要求韩国半导体产业“站在我们这一边”。 世界半导体的72%产于韩国、台湾等亚洲地区。英特尔、高通等主要半导体设计企业都是美国企业，但在美国生产的半导体仅占13%。拜登政府承诺向半导体产业支援500亿美元（约56.4万亿韩元），英特尔开始向代工（半导体委托生产）工厂投资，到生产为止也需要4至5年时间。在此期间，美国迫切需要韩国和台湾半导体的稳定供给。 美国的这种举动对中国来说犹如瞄准自己的匕首。中国每年向半导体领域投入数十万亿韩元，但技术力量有限，自给率仅为16%。如果半导体供应链在把中国排除在外的情况下以美国为中心重组，上个月两会公布的“培育8大信息技术新产业”目标也有可能成为空话。因此，他们不惜对韩国和台湾等地施加压力。 负责韩国总出口20%的半导体生产企业三星电子、SK海力士在史无前例的国际政治、安保风险中展开了孤军奋战。因为，它们必须面对配合政府步调、展开攻势的竞争企业。美国政府最多将半导体投资规模的40%从税金中减免，欧盟将投资规模的20%至40%作为补贴返还给企业。截止到去年，三星电子3年内支出的法人税费用占纯利润的27.3%，SK海力士占23.7%，远远高于台湾台积电（11.4%）和美国英特尔（16.7%）。也就是说，要以较大的不利条件展开竞争。 为了韩国经济的未来，在已演变为国家之间全力战的半导体竞争中，胜负不容后退。在韩国领先的存储器半导体领域，技术差距正在缩小，系统半导体要走的路还很长。虽然要适当响应强国的要求，但如果按照要求把生产设施转移到海外，国内的制造业基础可能会动摇。越是这样，企业就越应该增加研发，提高核心竞争力，政府也应该通过和企业的沟通，扩大实质性的支援。

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