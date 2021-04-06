军队未受训练的灾难。. April. 06, 2021 07:47. . 1948年5月14日晚，本·古里安通过广播宣布以色列建国。建国宣言强调了上溯至《旧约·圣经》的以色列历史、延续到大屠杀的犹太人长期苦难、以色列建国的正当性，并以探索与阿拉伯人的共存和共同发展为结尾。 巴勒斯坦人将第二天的5月15日称作“灾难日”。以色列在建国的同时，对巴勒斯坦居民实行了残酷无情的移居政策。虽然巴勒斯坦人流下了血泪，但以色列人却狂热不已。在电视和收音机前鼓掌，在街上免费分发食物。 后来成为以色列战争英雄和首相的伊兹哈克·拉宾是以色列军队的年轻将领，他在兵营与部下们一起看电视。他的父母是移居到以色列后握枪的犹国复国主义者。拉宾18岁时加入英军组织的犹太人特种部队，与维希法兰西军队（协助纳粹德国的法军）展开了战斗。 他对以色列独立的感慨势必是是别具一格。但是，曾是热血独立斗士拉宾在本·古里安的演讲结束之前下令关掉电视机。以色列一发表独立宣言，埃及、叙利亚、约旦等周边5个国家便立即向以色列发动了进攻。拉宾不是害怕战争的人，但他对毫无准备和草率的战争感到愤怒。他预测许多同僚和部下会牺牲。 拉宾悲观看待的第一次中东战争以以色列的胜利而告终。虽然被称为“奇迹般的胜利”，但现代军事家认为这是必然的结果。虽然强国的支援是决定性的，但是阿拉伯军队的训练水平非常低。这是真正的原因。兵力、武器、精神力、名分……这一切再好，没有训练的军队是起不到作用的。虽然对巴勒斯坦居民的悲伤深表同情，但也不能忘记，没有久经训练、组织有序的军队，是造成悲剧的原因。

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