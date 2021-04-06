4·7再补选关乎总统选举前途，李洛渊有反转的机会吗？. April. 06, 2021 07:47. by 金志炫 jhk85@donga.com. “和候选人一样迫切需要此次选举的人，就是常任选举对策委员长李洛渊（照片）。” 共同民主党的一名议员5日对李洛渊的处境做出了上述表示。因为，此次选举结果将决定李洛渊的下届总统选举竞选。 李洛渊上个月初辞去党代表（党首）职务后不久就出任选举对策委员长，一个月以来一直全面负责选举。但是，由于爆出意料之外的韩国土地住宅公社“投机疑惑”事件，共同民主党的支持率下跌，他的下届总统选举候选人支持率也跌至一位数。 如果共同民主党此次选举中在某一地获胜，李洛渊很有可能会得到“在艰难的选举中获胜”的评价，同时还会获得提升党内领导力和个人支持率的机会。相反，如果首尔和釜山都败北，不仅是共同民主党，李洛渊也会受到不小的打击。执政圈一名有关人士表示：“李洛渊的支持率已跌至一位数，如果连同选举也遭遇惨败，很难找到引领总统选举的动力。” 但是，党内有人主张：“即使在选举中败北，也很难将责任转嫁给李洛渊。”一名执政党重要议员表示：“土地住宅公社风波等意想不到的变数导致此次选举成为李舜臣将军也无法取胜的选举。”首都圈地区的一名执政党议员表示：“以此次选举为起点，政界的话题可能会从鲜明性竞争转变为社会团结。如果中间层扩张战略再次成为执政党的课题，李洛渊的声音可能会进一步变大。”

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