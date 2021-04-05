《社论》美日“履行制裁”与中国“放宽制裁”……韩国对朝急躁症招致的不合拍. April. 05, 2021 08:40. by 黃仁贊 hic@donga.com. 2日，韩、美、日安保室室长在拜登就任美国总统后首次会面。他们在会谈结束后通过共同声明表示：“共同对朝鲜的核和弹道导弹计划表示了担忧”，并强调“完全履行联合国安理会决议”。虽然对尽快重启朝美对话达成了共识，也没有忘记对最近朝鲜发射弹道导弹的共同施压。但是，中国外交部长王毅在几个小时后举行的韩中外长会谈上强调放宽制裁的必要性称：“应该切实解决朝鲜合理的安全关切。” 此次韩美日安保室长会谈是为协商拜登政府的新对朝政策而举行的。其中针对朝鲜3月25日发射弹道导弹一事，在表示忧虑的同时，反复强调完全履行制裁措施。由此可见，通过同同盟之间的合作对朝施压这一“原则外交”已被确立为拜登政府即将推行的新对朝政策的基调。从最近朝鲜强调“硬碰硬、善对善”来看，朝美之间的对话可能很难达成妥协。越是这样，以韩美日为首的国际社会对朝制裁合作就越应该没有漏洞。对朝制裁的漏洞越大，朝鲜弃核的可能性就越小，这一点非常明确。 就对朝制裁问题，朝中表现出更加贴近的样子，令人担忧。王毅在韩中外长会谈中敦促解决朝鲜合理安全关切就是如此。这句话主要出现在中国强调保障朝鲜体制和放宽制裁的时候。相当于是，韩国安保室室长在美国强调同美日之间的制裁合作时，外交部长在中国谈论了缓和制裁的问题。而且，韩国外交部强调“中方再次表明了中国国家主席习近平访韩的意愿”，并公布了会谈成果，但中方发表的言论中根本没有提到这个问题。关于习主席的访韩，似乎成了只有韩国剃头担子一头热的样子。 从外交惯例上看，同时举行韩美日安保室室长和韩中外长会谈是非常陌生的事情。同盟可能会产生奇怪的看法。由于美中两国对朝鲜的看法不同，因此发出不同的讯息也是可以预见的。尽管如此，韩国政府同时进行两场活动，可能是为了说服美国并得到中国的协助，使朝核对话尽快恢复正常。但是，朝核问题不会仅凭“急躁症”就能解决，何况美国还和“自上而下”对话保持着距离，因此必须正视，韩国政府的处境已今非昔比。越是这样，如果在对朝问题上一味图大，只会把事情搞砸。

한국어