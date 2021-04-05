《专栏）让人自由的勇气. April. 05, 2021 08:40. by / /. “人需要一定程度的疯狂。”——电影《希腊人佐巴》 这是电影《希腊人佐巴》（1964年）中，脸皮厚、即兴式却具备人生智慧的中年男子佐巴（安东尼·奎恩饰）对像模范生一样正经的作家巴吉尔（艾伦·贝茨饰）所说的话。佐巴对一惯理性思考和行动的巴吉尔说，要果断地摆脱束缚自己的枷锁，只有这样才能自由。巴吉尔一直主要通过书籍接触人生，通过佐巴了解了真实的生活。 现在回想起这部影片，就会想起两个男人在海边跳舞的最后场面，并生动地感受到他们的自由和喜悦。自由对个人生活和人类历史发展来说，都是宝贵的价值。许多哲学家主张，近代民主的核心是自由，而这种自由是以理性和知性为担保的。但在《希腊人佐巴》中，感性极大化的“疯狂”发出了让人自由的信息。也许，疯狂指的是打破束缚自己的习惯、道德乃至社会制度的勇气。另外，有时是可以在金钱和权力面前适当“傲慢”的生活态度吧！ 原作者卡赞特扎基斯是在整个人生中都重视自由价值的希腊代表性作家。他在克雷塔岛的墓碑上也这样刻着：“我什么都不要，我什么都不怕。我就是自由。” 近来的时代真憋闷。最重要的是，由于是新冠疫情引发的“大封锁时代（the great lockdown）”，移动、集会、经济活动等不可避免地受到制约，个人自由也被拘留，因此更是如此。此刻，我重新认识到没有约束和拘束的生活有多珍贵，怀念卡赞特扎基斯的自由和佐巴的疯狂。

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