“《Minari》给了我很多礼物，正在享受演技”. April. 05, 2021 08:40. by 孫宅均 sohn@donga.com. “近10年的时间里，在美国养育了两个孩子，经历了离婚的痛苦后回到韩国时，人们都很讨厌我。还听说过‘离婚女不能上电视’。但是据说现在人们很喜欢我。这是很奇怪的事情，人们总是这样。” 第98届美国奥斯卡颁奖典礼将于本月25日举行，凭借《水芹菜/Minari》获得奥斯卡金像奖最佳女配角提名的演员尹汝贞(74岁•照片)在2日(当地时间)刊登的美国《纽约时报》视频通话采访中如是说。对于在电影《水芹菜》中饰演魅力四射的奶奶顺子，成为首位获得奥斯卡演技奖提名的韩国人，《纽约时报》评价尹某表示，“她拥有安静的存在感和优雅气质，有时她会确认镜头外同事需要的英语单词，然后继续回答。” “20世纪60年代初，当时10多岁的我到电视台参观学习，在儿童节目主持人的眼中，我第一次以向观众分发礼物的角色出演电视节目。后来开始演电视剧，但当时自己连演技是什么、喜欢什么讨厌什么都不知道。” 尹女士回忆说，过了60岁，儿子的教育费负担减轻后，自己才能够集中精力“与我信任的人共事”。她说：“从回到国内后，直到两个儿子上大学为止，无论多么小的角色，我都不挑，认真去演。没有学到演技的自卑感很强，所以更加努力地研究剧本。” “被人们讨厌的时候，虽然想就此放弃，回到美国，但最终自己还是坚持了下来。《水芹菜》给了我很多礼物。生存下去，就这样享受着演技。”

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