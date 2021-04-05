3M-可口可乐等73家企业招募青年实习生. April. 05, 2021 08:40. by 姜昇賢 byhuman@donga.com. 首尔市4日表示，将进行全球企业参与的实习项目“首尔型青年实习职务训练营”。这是为了稍微减轻一点随着新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情的延长，持续一年多的青年求职难而准备的。 截止到26日，共选拔350人，但招募人员的10%将选拔基础生活费领取者等弱势群体。包括有发展潜力的创业企业在内，参与企业共有73家。3M、GM、P&G、强生、韩国杨森、VISA、可口可乐、AIA等多家国际企业也将参与其中。 在首尔市民中，只要是18岁以上、34岁以下(以公告日为准)的未就业青年都可以申请。招募领域包括△工商管理(20名)△宣传•广告•设计(45名)△市场营销(120名)△网络开发(27名)△应用程序开发(38名)△(国际)工商管理(40名)△(国际)市场营销(60名)等7个领域。只要通过各职务教育机关的网站进行报名即可。 如果被选为首尔型青年实习生，那么接受3个月的职务教育后，将担任3个月的实习职员。首尔市将支援3个月的实习工资和职务教育费用等每人1000万韩元左右。 据统计厅最近发表的《2月雇佣动向》显示，青年层(15~29岁)就业人数比1年前减少了14.2万人。从去年2月开始，连续1年零1个月呈下降趋势。失业人数为41.6万人，增加了3.5万人。失业率也达到10.1%，是2017年2月(12.3%)以来的最高值。

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