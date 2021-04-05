韩人超市发生铁棍骚乱，美国“仇恨亚裔犯罪” 频发. April. 05, 2021 08:40. by 兪載東 jarrett@donga.com. 在“仇恨亚裔”犯罪接连发生的美国，此次发生了黑人男子进入韩人经营的超市，胡乱挥舞1米多长的铁棍，并引发骚乱的事件。该黑人对韩人夫妇喊道：“中国人啊，回你们自己的国家吧。”另外，随着最近社交网络服务(SNS)公开相关视频，一名50多岁的韩裔男子在4个月前遭到素未谋面的10多岁青少年的殴打，肋骨骨折。该男子的家人在遭受暴力袭击后，因不安感搬到了其他地区。 上月30日(当地时间)，一名20多岁的黑人男子拿着铁棍闯入北卡罗来纳州夏洛特市巴士客运站内的超市，砸碎冰箱、架子等物品，引发了骚乱。店铺内的闭路电视(CCTV)记录了看到这一幕的顾客们害怕得往外逃的场面。该超市是曾担任夏洛特韩人会会长的卡罗来纳韩人会联合会理事长成烈文夫妇经营的店铺。

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