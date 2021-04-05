美国表示“完全履行联合国对朝制裁”的当天，中国敦促“韩国努力放宽制裁”. April. 05, 2021 08:40. by 尹完准记者、崔志善记者 zeitung@donga.com、aurinko@donga.com. 美国表示韩美日三国安保室室长强调“完全履行联合国安理会对朝鲜制裁决议”的当天，中国要求韩国“为解决朝鲜合理的安全关切而努力”。中国一直将“朝鲜合理的安全忧虑”用在保障朝鲜体制和放宽对朝制裁等方面。 美国白宫当地时间2日在马里兰州安纳波利斯海军士官学校举行的韩美日三国安保室长会议结束后发表的联合媒体声明中强调：“三国安保室长一致认为，朝鲜等国际社会完全履行联合国安理会决议非常重要。二国将为防止核扩散和在韩半岛加强（对朝）威慑并维护和平与稳定而继续合作。”声明还表示：“三方就朝鲜核及弹道导弹计划的担忧达成了共识，同时重申了为实现无核化而通过韩美日三方协调合作解决这些问题的意志。”即，在强调对朝遏制的同时，向朝鲜和中国施压，要求遵守对朝制裁。 青瓦台国家安全室室长徐薰在会议结束后接受记者采访时表示：“韩美日就朝核问题的紧迫性和外交解决的必要性达成了共识，一致认为应该继续努力使朝美谈判早日重启。”但通过韩美日三国协调，白宫发表的声明中并没有包括尽快重启朝美协商。 另一方面，中国外长王毅3日在中国福建省厦门举行的韩中外长会谈上向韩国外长郑义溶表示：“一定要维护韩半岛和平与稳定，切实解决朝鲜合理安全关切。各方应为此作出积极努力。”王毅还表示：“中国希望与韩国在5G移动通信、半导体集成电路等领域加强合作，成为高质量的合作伙伴。”据悉，把半导体作为牵制中国的国家安保焦点问题开始讨论半导体问题的美国，在韩美日安保室长会议上主要讨论了维持3国半导体供应链的问题。

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