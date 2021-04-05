“忘掉季前赛的低迷状态吧”，金河成击出首支安打并取得首次打点. April. 05, 2021 08:40. by 姜泓求 windup@donga.com. 美国职业棒球大联盟(MLB)圣地亚哥教士队的金河成(26岁)在常规赛第2场比赛，也是第2个击球位上首次击出安打。4日，在美国加利福尼亚州圣地亚哥Petco公园球场举行的与亚利桑那响尾蛇队的主场比赛中，在第1局下半局2人出局1、2垒有人的情况下，与对方首发投手凯勒普•史密斯(30岁)经过一番苦战，终于击中对方投出的第7个球，并制造了左前安打。他攻占了时速91.8英里(约148公里)的四缝线快速球，将2垒跑垒员威尔•迈尔斯招入本垒。 在2日的揭幕战上，以替补击球手身份出场并因三振出局而退场的金河成当天作为6号击球手兼2垒手首发出场。左撇子选手史密斯代替缺阵的埃里克•霍斯默(32岁)，由杰克•克罗宁沃斯(27岁)从2垒手转为1垒手，金河成抓住了首发出场的机会。当天，金河成在第3局下半局作为首发击球手出场，击中对方投手投出的89.6英里(约144公里)的四缝线快速球，制造了左前安打。这是他个人的首次连续安打，也是多支安打的比赛，当天他共取得了4个有效击球、2支安打、1打点的成绩。这也弥补了春季集训期间0.167击球率贫打的遗憾。 在第1局下半局，金河成击出第一个安打后，替补席上的队友们也像自己的事一样高兴。特别是，球队的招牌击球手曼尼•马查多(29岁)从对方防守队员手中接过安打球后，将球藏在左手，并用右手将其它球扔向观众席。赛后金河成表示：“没有看到那个场面”，“从主教练到各位助教都非常照顾我，对适应很有帮助。”对于当天亲自来到赛场的父母，他表示：“希望自己表现好的就是我的家人。心情很好。”当天，圣地亚哥以7比0获胜，并以3连胜的成绩登上国家联盟(NL)西部赛区榜首位置。 另外，未能进入球队揭幕战大名单的得克萨斯骑警队的梁玹种(34岁)也有可能提前被召唤。因为得克萨斯队在新赛季开幕后与堪萨斯城皇家队的2场比赛中失掉25分，陷入了2连败的泥潭。梁玹种目前没有被下放到二流职业联赛，而是被包括在“Taxi Squad”中。这是受新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情影响，选手个别移动变得困难，客场比赛期间与选手团同行的一种预备名单。

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