韩国企业景气展望7年来最高. April. 05, 2021 08:40. by 徐東一 dong@donga.com. 韩国制造企业第二季度（4月∼6月）的感受景气展望大幅改善。据分析，这反映了接种新冠疫苗后对经济复苏的期待感。 大韩商工会议所4日公布了以全国2200多家制造企业为对象进行调查的“第二季度景气展望指数（BSI）”。结果显示，经济展望指数比第一季度（1月∼3月，75）上升了24点，达到99点。这是继2014年第三季度（7月∼9月，103）之后的最高值。如果BSI在100以上，就意味着“很多企业对下季度景气持肯定态度”，如果BSI在100以下，则正好相反。 从行业来看，化妆品（107）、信息技术家电（105）、机械（105）、医疗精密（104）、食品饮料（103）等均超过了标准值100。相反，造船及零部件行业（71）、出版印刷（86）、炼油石化（90）等行业还不到100。 韩国商工会议所当天分析说：“由于主要国家采取大规模经济扶持政策并全世界范围内接种疫苗的扩大，国内制造企业对经济复苏的期待感正不断提高。” 另外，就“今年将对整个经营产生影响的对外风险”的提问（多项选择），在企业的答复中，汇率变动性（42.9%）、油价等原材料价格上涨（27.9%）、包括美中贸易矛盾在内的贸易保护主义（25.5%）、新兴国家经济低迷（24.3%）等。对“国内风险”的提问（多项选择）中，答复中从高到低分别为“新冠疫情再次流行”（77.5%）、“企业负担法案立法”（28%）、“随着美国国债利率上升，国内利率有可能再次发作”（27.1%）、“家庭负债增加”（12.6%）等。

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