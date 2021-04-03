频道A钓鱼综艺《都市渔夫》受到海水部部长嘉奖. April. 03, 2021 07:55. by 金哉希 jetti@donga.com. 频道A的综艺节目《都市渔夫》受到了海洋水产部部长文成赫颁发的第10届水产人日纪念有功表彰。海洋水产部1日在庆北浦项市举行的“水产人日”纪念仪式上表示：“《都市渔夫》以全国大海为背景，宣传了多种鱼种和地区代表性水产品，为形成国民对水产业的共识做出了贡献。”当天与作为出演嘉宾代表出席的演员李德华一起领奖的频道A CP张始源表示：“能够得到宝贵的表彰感到很荣幸。感谢在3年多的时间里带着与众不同的热情参加节目的演出人员和制作团队。” 从2017年9月开始播出的《都市渔夫》在3年半的时间里推出了两季，受到了国内800多万名钓鱼人口的喜爱。虽然之前也有钓鱼频道，但是以钓鱼为素材的综艺节目，《都市渔夫》算是首档。通过以国内外海洋和淡水为背景钓多种鱼种的样子，得到了普通人也亲切接受钓鱼的好评。 《都市渔夫》的人气要素是实际钓鱼狂人出演人员在节目中展现的默契度。以分别有58年、47年钓龄的李德华、李敬揆为首，拥有高价钓鱼装备的李泰坤、钓鱼专家朴镇哲职业选手、通过愉快的口才增加趣味的李寿根、金俊铉、池相烈等给观众们带来了真挚和快乐。 《都市渔夫》将于下月推出第三季。张CP在当天的颁奖典礼上表示：“即将开始《都市渔夫》第三季的拍摄。增添乐趣和新鲜感，为国民带来快乐。5月份敬请期待。”

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