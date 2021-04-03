时隔42天再现最多确诊，放松警惕后令人不能安心的第四次大流行. April. 03, 2021 07:55. . 截至昨天零时，一日新增新冠确诊患者558人，是42天来确诊人数最多的一次。从3月31日起，连续3天出现500多名确诊患者，再加上春风渐暖，外出和聚会也增多，因此，对第四次大流行的担忧日益加深。 特别是，随着上个月15日首都圈特别防疫对策实行前为20%左右的非首都圈新确诊比重扩大到40%左右，感染扩散到全国的现象非同寻常。釜山从当天起取消营业时间限制，娱乐场所开始通宵营业，最近一周内确诊了327人，因此从昨天正午开始将“保持社交距离”从1.5级提升到2级。包括在桑拿屋等地发生集体感染的全北全州在内，庆尚南道晋州、江原道东海等地也将其上调至2级。 第四次大流行之所以令人担忧，是因为最近的趋势与去年12月确诊者剧增时情况相似。当时，连续5天单日确诊人数为500名至600人，但突然增至1000人左右。今后一周是关键。从昨天开始，主要百货商店开始定期打折活动，接下来是清明及复活节（4日）、韩餐日（5日）。举行再补选的7日等，移动量可能会增加。大学也迎来期中考试的考试期间，校内设施的密度有所提高，令人担忧。观赏春花的游人就更不用说了。 如果疫苗接种速度快，应该不会感到不安，但韩国的疫苗接种率只有1.76%（第一剂接种人数为914069人）。在政府迟迟才开始确保疫苗的情况下，各国表现出了越来越多的本国优先主义形态。政府前天成立“泛政府疫苗引进工作组”，哪怕从现在开始，也要动员所有力量确保疫苗。 为了度过“没有疫苗的春天”，无论如何强调国民自发参与防疫工作都不为过。虽然会很累很辛苦，但是违反禁止5人以上聚集规定的“分桌子”聚餐等变通方法，也是绝对禁止的。首先要防止第四次大流行，恢复日常生活。现在应重新勒紧放松的警惕心的缰绳。布林肯访韩期间，徐薰告诉他“朝中正在筹备首脑会谈” 据悉，青瓦台国家安全室室长徐薰上个月告知为参加韩美外长和国防部长“2+2会谈”而访韩的美国国务卿安东尼•布林肯，朝中目前正在准备首脑会谈。另外，外交部长郑义溶也对布林肯表示，中国是韩半岛和平进程中不可或缺的（indispensable）必要存在。 有分析认为，韩国外交安保最高负责人提及朝中首脑会谈准备情况，是要保存朝美首脑会谈的火种，并强调中国在这一过程中的作用。但一名了解韩美外交、国防部长“2+2会谈”等韩美对话的美国政府有关人士3月31日告诉《东亚日报》：“将密切关注朝中首脑会谈的准备前景和进展等情况。但美国政府目前同朝鲜举行高级别对话的意志非常薄弱。” 据悉，徐薰向3月17日和18日对韩国进行为期两天访问的布林肯介绍了朝鲜国务委员会委员长金正恩目前正在准备同中国国家主席习近平举行首脑会谈的情况，同时介绍了主旨为朝美对话“前兆（precursor）”的意见。分析认为，这可能是为了让人们回想起2018年6月在新加坡举行朝美首脑会谈之前，同年3月和5月朝中首脑两次举行会谈的前例，以把握举行朝美首脑会谈的可能性。 一名了解布林肯与徐薰和郑义溶对话内容的美国政府有关人士对本报表示：“在朝核谈判过程中，中国可能是重要因素，但在中国的好战情绪像现在这样凸现出来的情况下，很难将他们（中国）视为积极的谈判参与者。”

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