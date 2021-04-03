以车为家的人们…在路上寻找希望. April. 03, 2021 07:56. by 金哉希 jetti@donga.com. “有些人称他们为‘无家者’。新的“游牧民”们拒绝使用这一标签。他们非常简单地称自己为“无房者”。 无家者和无房者。这两个单词看起来没有多大差异，但2008年全球金融危机爆发后出现的美国新型“游牧民”们予以严格区分。对于他们来说，虽然没有由传统形态的水泥混凝土墙和柱子构成的房子（house），但有着把身体放在夜间睡觉和吃饭的空间的家（home）。对于他们来说，家是面包车、娱乐车或皮卡。身为记者的笔者用3年时间紧紧随访了把车当作家流浪街头的“游牧民”们。他分析了受金融危机影响而遭受打击的他们的生活是如何崩溃和变化的。 书的中心是64岁的琳达•梅。梅也是因为不断上涨的房租和低工资而选择了街头生活的人之一。琳达乘坐着自己的家——一辆黄色的拖车，在全国各地寻找工作。从国家森林营地的管理人到年末旺季雇用“游牧民”的亚马逊物流仓库生产职，一边在街头流浪，一边工作。作者通过展示因各种原因而生活在路上的人们，暴露出了“系统崩溃”带来的灾难不得不由个人全部承担的美国现实。 这本书介绍了在路上的生活并不是单纯为了生存的旅程。“游牧民”们到处流动，遭遇意想不到的幸福。他们会装饰自己的货车，与新成员见面，共享心中的伤痛和回忆。如果轮胎爆胎，他们就众筹资金，互相帮助。通过这种场面，他们从悲剧中发现希望的乐观性令人赞叹。 这本书还被拍成由美籍华裔导演克洛伊•赵执导、由弗朗西斯•麦克唐蒙德主演的同名影片。影片包揽了威尼斯国际电影节金狮奖、金球奖的最佳作品奖等奖项。在25日举行的奥斯卡颁奖典礼上，影片还获得了最佳影片奖、最佳导演奖、最佳女主角奖等6个奖项的提名。

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