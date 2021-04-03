文在寅支持率：40多岁也是否定评价多于肯定评价. April. 03, 2021 07:56. by 朴孝睦记者 tree624@donga.com. 进入任期第五年的文在寅总统的国政执行支持率为32%，创下了2017年就任以来的最低值。在文在寅的核心支持层40多岁的人当中，否定评价首次超过了肯定评价。韩国土地住宅公社爆发的投机疑惑和部分执政圈人士的全租“州官放火”争议似乎动摇了国政支持率。 据韩国盖洛普2日称，从3月30日至4月1日，以全国1000名18周岁以上人士为对象，对文在寅总统的履职情况进行节调查。结果显示，肯定评价占32%，否定评价占58%。各年龄段的肯定率与否定率分别为，18岁至29岁为25%至52%，30多岁为36%至57%，40多岁为43%至47%，50多岁为36%至61%，60岁以上为26%至67%。即，原来被分类为“文在寅总统铁粉”的40多岁人士，否定评价也超过了肯定评价。从政治倾向来看，中产阶层上周的支持率为36%，但最近一周降至27%，下降了9个百分点。 就消极评价国政执行的原因，40%的人认为是“房地产政策”，占压倒性优势，与前一周相比也剧增了6个百分点。继“经济民生问题解决不足”（7%）、“整体上不足”（6%）之后，“人事问题”“不公正、州官放火”“独断专行、单边主义、偏袒”分别占4%。

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