世界亿万富翁2365名中有30名韩国人，韩国首富是金正宙. April. 03, 2021 07:56. by 纽约=刘才东 常驻记者 / 赵维拉记者 jyr0101@donga.com. 据统计，虽然新型冠状病毒肺炎(COVID-19)的全球性大流行导致无数人死去，各国经济陷入困境，但世界上数一数二的亿万富翁们的资产反而增长更快。 据美国智库—政策研究所(IPS)上月31日(当地时间)公开的资料显示，全世界2365名富翁的财产合计在过去1年里从8.04万亿美元(约9060万亿韩元)剧增到12.39万亿美元(约1.397京韩元)，激增了54%。IPS以《福布斯》和彭博社的统计为基础，比较了目前净资产超过10亿美元(约1.1272万亿韩元)的富翁们从去年3月18日到今年3月18日的财产变动额，并制定了报告书。 世界首富是亚马逊首席执行官杰夫•贝佐斯，他的财产在一年内增加了58%，达到1781亿美元。法国路易威登(LVMH)集团总裁伯纳德•阿诺特一家以增加114%的1626亿美元排在第二位，特斯拉CEO埃隆•马斯克以1621亿美元排在第三位。马斯克的财产在全球性大流行病期间随着特斯拉的股价飙升，在1年内足足增加了6倍以上。紧随其后的是微软创始人比尔•盖茨(1265亿美元•增加29%)、Facebook CEO马克•扎克伯格(增加1017亿美元•增加86%)、伯克希尔-哈撒韦公司总裁沃伦•巴菲特(增加965亿美元•增加43%)等。 在2365名富豪名单中，韩国人有30多人。NXC代表金正宙以141亿美元排在最高，位居全球第144位。接着，Celltrion会长徐廷珍(138亿美元)、Kakao理事会议长金范洙(97亿美元)、三星电子副会长李在镕(84亿美元)等人也榜上有名。 过去一年里，财产增加500%以上，被列入“500%俱乐部”的新兴亿万富翁也多达13人。其中包括最近让Coupang在纽约股市上市的金范锡理事会议长(增加670%)。 报告书分析称：“其中多数人在全球性大流行病状况下，获得了竞争企业减少的利益”，“在富人更加富有的时候，世界经济出现了负增长，女性和青年、贫困阶层受到了冲击，不平等现象加速。”

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