令人遗憾的逆转两分本垒打，柳贤振错失胜利投手. April. 03, 2021 07:57. by 李憲宰 uni@donga.com. 与胜利没有缘分。但是，这又是一个让人期待“怪物赛季”的好投球内容。 作为首位连续3年在美国职棒大联盟揭幕战上首发出场的韩国人，柳贤振(34岁•多伦多蓝鸟队)迈出了顺利的第一步。2日，柳贤振在美国纽约洋基体育场举行的与纽约洋基队的揭幕战上首发出场，在5又3分之1局内取得了4个被安打、1个四坏球上垒、6个三振、2失分的成绩。在与美国联盟赛扬奖候选人第一顺位的盖瑞特•科尔的首次先发对决中，他也毫不示弱。投出最高时速160公里的快速球的科尔在当天的5又3分之1局内取得了5个被安打、2个四坏球上垒、8个三振、2失分的成绩。 这是符合王牌投手称号的好投。在寒冷的天气并刮强风的情况下，踏上投手踏板的柳贤振利用快速球和主要武器变速球等，很好地阻击了洋基队的击球阵容。 只是一个失误让人感到遗憾。在第1局下半局，柳贤振以2个三振愉快地出发，在1比0领先的第2局下半局，在2人出局1人在垒的情况下，被加里•桑切斯击出了反败为胜的2分本垒打。为了抓住坏球数而投出的第一球直线球(时速147公里)被挤到了中间。但是柳贤振从第3局开始到下场为止，以无失分的成绩阻挡了强大的洋基队的击球阵容。 直球最高时速是148公里。他投出了33个主要武器变速球和26个卡特球。总投球数为92个。 多伦多队在1比2落后的第5局，特奥斯卡•埃尔南德斯面对科尔击出了越过左侧围墙的平分本垒打，将比分扳平，并在延长赛第10局，凭借兰德尔•格里奇的决胜2垒打，以3比2获胜。《多伦多太阳》等当地媒体纷纷评论说：“柳贤振的坚固投球成为了球队获胜的基础。”但是柳贤振在比赛结束后表示，“说实话，我觉得自己本场的表现是最差的。虽然我们队率先得分，但很遗憾很快就被对方击出反败为胜的本垒打。” 今年加盟圣地亚哥队的内野手金河成(26岁)在与亚利桑那响尾蛇队的揭幕战上，在第7局下半局2人出局后，作为替补上场被三振出局。最终球队以8比7获胜。被寄予厚望的得克萨斯骑警队的左手投手梁玹种(33岁)没能出现在球队的揭幕战大名单上。

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