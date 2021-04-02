青年们在问：“为什么我们要因为房子而绝望？”. April. 02, 2021 07:37. . 因房价暴涨而失去购房机会的青年们的愤怒和绝望感正在扩大。甚至产生了“被抛弃”的想法，甚至出现了“如果是我爬不上去的梯子，干脆推倒算了”的言论。《东亚日报》2021年通过创刊企划《此极与彼极——青年和青年相遇》听取了青年们的声音。无论是保守还是进步倾向，对于韩国青年来说，房地产都是绝望和不信任的对象。如果现在还不出台能解决青年居住问题的实质性对策，预计不仅结婚和生育减少，社会混乱和矛盾也将不可避免。 参加讨论的宾秀珍向10处青年租赁住宅提交了申请。她在9次落榜后，唯一一处得中并住了下来。她说，租赁住宅的入住和就业一样困难。她本人虽然很幸运，但更多的朋友没有地方住。政府虽然作为青年居住福利推出了租赁住宅，但实际上远远不够。 借钱买房子的年轻人也同样感到不安。乍一听房价上涨似乎取得了成功，但利率上涨的消息让人担心贷款利息。如今的情况是，每4名青年中就有1人放弃就业或在家闲着。如果找不到稳定的工作，连借钱的机会都不会有。每当政府出台政策时房价反而上涨，因此甚至出现了“什么都不做才好”的说法。 还有很多年轻人根本没有买自己的房子的梦想。李镇明说：“房价涨得太高，根本不敢爬那么高的梯子。”正如他所说，房价对于搭梯子来说太高了。首尔公寓的中位价格在现政府上台时是6亿多韩元，但现在已接近10亿韩元。据韩国教育开发院统计，去年毕业生中就业者的平均年薪为3115万韩元。要想购买首尔中高档公寓，就得32年里一分钱也不花把工资全部攒起来。青年们说：“有能力诚实工作还债的青年，一定要拥有自己的房子。”也就是说，青年的贷款壁垒太高。 原本认为房屋充足的政府后来转向供给政策。但房价已经上涨到了大涨特涨的水平。有关工作岗位、贷款、供应量等青年住房的所有方面都很差。应该增加实质性的住宅供给，给青年们总有一天能买房的希望。应该扩大租赁住宅和租赁支援等安全网，并仔细盘点青年贷款制度。

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