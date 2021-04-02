起亚EV6事前预约大卖…首日超过一整年销售目标. April. 02, 2021 07:38. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 起亚上月公开的首款专用(纯)电动汽车“EV6”(照片)仅在事前预售第一天就完成了今年一整年销售目标的1.5倍以上。 起亚汽车1日表示，上月31日通过本公司网站和全国营业网点接受预约的结果，仅当天一天就达到了2.1016万辆。这不仅超过了起亚今年的EV6国内销售目标(1.3万辆)162%，也是起亚历代运动型多功能车(SUV)预售第一天最大的数量。SUV中之前的最高记录是2019年11月第四代索兰托拥有的1.8941万辆，而在起亚汽车所有车型中，则是去年7月休旅车(RV)第四代嘉年华创造的2.3006万辆。 由于EV6的畅销，现代汽车集团仅在2月末的事前签约第一天就以2.376万辆刷新了集团全体新纪录，与“IONIQ5”一起在国内成功打开了电动汽车市场。有评价称，考虑到去年韩国国内销售最多的电动汽车是美国特斯拉的轿车“Model 3”，为1.1万多辆，等待现代汽车、起亚“可用的电动车”的潜在需求也得到了确认。 但也有人担心IONIQ5和EV6的所有预约申请者很难在年内拿到新车。因为现代汽车、起亚汽车的专用电动汽车生产处于初期阶段，生产工艺尚未稳定化，而且世界性的车载半导体紧缺现象到第二季度(4~6月)为止将极其严重。

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