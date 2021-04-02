美国洛杉矶附近又发生枪击事件……4人死亡. April. 02, 2021 07:38. by 赵维拉记者 jyr0101@donga.com. 3月31日，美国加利福尼亚州奥兰治县一幢大楼发生了枪击事件，导致包括1名儿童在内的4人死亡，5人受伤。嫌疑人和受害者的信息还没有公开。《洛杉矶时报》报道说，由于此次事件，美国继发生佐治亚州亚特兰大按摩院、科罗拉多州沃尔德超市枪击事件后，2周内发生了3起枪击事件。 据美联社等媒体透露，当天下午5时30分左右，警方接到了在洛杉矶市中心以南约50公里处奥兰治县一个大厦内发生枪击事件的举报。发生事件的地方是2层的办公用建筑物，共有保险企业、房地产、演讲学院和手机修理店等12个小规模经营方进驻。 枪击事件始于建筑物内部，之后又转移到建筑物前院。在事发建筑物内经营汽车涂色工厂的乌瓦尔多•马德里加尔对《洛杉矶时报》说：“刚开始听到了十多声枪声，随后刚刚安静下来，警察就赶到了现场。警方来后，室内仍传来像开枪一样的声音。” 警察与嫌疑人展开了枪战。《洛杉矶时报》报道说，犯罪嫌疑人受了枪伤，被送往医院，情况非常危急。但奥兰治县警方发言人詹尼弗•俄麦表示，犯罪嫌疑人是被警方开枪击中还是自己开枪，尚不清楚。 奥兰治县自1997年发生由前任警官开枪导致5人死亡的事件以后，一直没有发生过大规模枪击事件。加利福尼亚州州长凯文•纽瑟姆表示：“我的心都碎了。今晚将和经历了惨痛悲剧的家人一起感同身受。”

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