朴映宣：“青年乘坐巴士地铁享受40%优惠” VS 吴世勋：“在江北圈打造COEX一样的知名地点”. April. 02, 2021 07:38. by 柳聖烈, 姜聲煇 ryu@donga.com,yolo@donga.com. 共同民主党候选人朴映宣和“国民力量”党候选人吴世勋在距离4月7日首尔市长补缺选举提前投票还有一天的1日，分别展开了针对青年层的攻势和首尔江北地区的游说活动，呼吁选民投自己一票。 朴映宣当天辗转于首尔麻浦、阳川、永登浦、江西等“西北部地区”，发表了针对青年的竞选承诺等，着重吸引青年选民。朴映宣在首尔阳川区举行的竞选中就自己提出的“半价公寓”竞选承诺表示：“20坪半价公寓价值约2亿韩元，但（青年中）很多人对此感到有负担。将实施相关制度，只交纳房价的10%，以股权积累方式每年购买一部分，以便购买自己的住宅。”她还推出了以青年为对象、将公交车和地铁票价优惠40%的“首尔青年通”计划。 朴映宣当天下午访问了原本没有计划的龙山城市记忆展示馆。朴映宣提及吴世勋担任首尔市长时发生的“龙山惨案”说：“引发龙山惨案的新城、再开发狂风的责任在吴世勋身上。”接着，她就吴世勋上个月31日在宽勋讨论会上就龙山惨案表示“当时发生了非常暴力形式的抵抗”一事表示：“这是极其错误的语言暴力。” 当天，吴世勋在共同民主党支持率较高的首尔城北区和所谓的“芦原、道峰、江北”一带发表了开发方面的竞选承诺。吴世勋在城北区吉音洞的竞选活动中承诺：“一定要在美阿十字路口地下建设地铁换乘广场等COEX之类的名去处。同时还将增设内部循环路和北部干线线路的进出口。” 吴世勋当天在芦原区京春线林荫道的竞选活动等场合多次强调“政权审判论”。他高声说：“（共同民主党和映宣）对想要审判现政府伪善行为的年轻人说要降低交通费。可以原谅这个政党吗？我很愤怒。”他接着呼吁：“希望借此机会让文在寅总统反省，让民主党真心谢罪。” 就龙山惨案，吴世勋低姿态地表示：“不管是什么情况，如果在动用公共权力的过程中能够更加注意和慎重，就不会发生事故。我感到很痛心，感到责任，感到很抱歉。”

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