“张国荣，至今还想念你”，香港各地出现追悼浪潮. April. 02, 2021 07:38. by 金艺允记者 yeah@donga.com. 为纪念2003年4月1日去世的世界级歌手兼演员张国荣(1956~2003年)逝世18周年，中国香港各地纷纷举行了追悼活动。 据《香港01》等香港媒体报道，1日(当地时间)下午7时30分，在YouTube和Facebook频道举行了悼念张国荣的免费在线音乐会“想你•张国荣2021”。曾与张国荣一起发表二重唱曲的歌手许冠杰(73岁)等生前与张国荣有着深厚渊源的艺人参加了此次活动。以维多利亚港湾夜景为背景，用动画将故人形象化的视频、他的热门歌曲《明星》等播出。 此次音乐会的题目是张国荣曾经的恋人唐鹤德(62岁)起的。唐鹤德1日在Instagram上传故人的照片后写道“想你”。从当天开始到11日为止，在尖沙咀海运大厦也将举行可以观看故人的照片和电影海报等的追悼展示会。 每年4月1日，他的粉丝们都会在他去世的香港文华东方酒店前献上无数鲜花。由于新型冠状病毒肺炎疫情，去年没有举行粉丝俱乐部主办的献花活动，今年也将因下达禁止集合的命令等，没有献花活动。张国荣出身于著名纺织商家庭，先以歌手的身份获得人气后，于1979年踏足电影界。故人凭借《英雄本色》(1986年)、《倩女幽魂》(1987年)等获得了超高人气。

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