“柳宽顺烈士的伟大义举是不灭的伟勋”，白凡先生的亲笔追掉词向大众公开. April. 01, 2021 07:26. by 朴昌圭 kyu@donga.com. 以“伟大的义举”纪念柳宽顺烈士逝世的白凡金九先生的亲笔追悼词被复原后将向大众公开。 31日，行政安全部国家记录院表示，为纪念1919年4月1日独立万岁运动，复原了有关柳宽顺烈士的4份99张分量的稀有记录。柳烈士因主导独立万岁运动的嫌疑被判有期徒刑，在西大门刑务所服刑，因拷问后遗症于1920年9月28日去世。 此次复原的资料是柳宽顺纪念事业会于1947年11月27日在忠南天安市并川面九尾山举行“独立万岁运动纪念碑”揭幕活动时献上的3份追悼词和柳宽顺烈士纪念馆的收藏品。白凡先生在追悼词中表示：“柳宽顺烈士的伟大义举和崇高的死亡与日月齐光，建立了千古不灭的丰功伟绩”，“我们要继承先烈的独立精神和遗志，努力实现祖国的完全自主独立。” 当时在美军政中担任文教部部长的吴天锡的追悼词也得到了复原。他把柳烈士形容为“民族的伟大领导人”、“高举旗帜指挥的大胆勇士”。 柳烈士的侄子柳济万在20世纪40年代后期整理的90多张分量的《柳宽顺纪实》也同时被复原。其中包括柳烈士的传记、当时殉国烈士们的行踪、电影《柳宽顺》的剧本等。柳烈士的表姐、曾参与独立万岁运动的柳礼道知事(1986~1989年)幼年时期的照片此次也被复原，首次对外公开。 此次工作是由柳宽顺烈士纪念馆于去年5月向国家记录院要求对口支援复原工作而进行的。国家记录院从2018年开始支援民间及公共机关的毁损记录物复原处理工作。截至目前，59个机关的7064张记录物已得到复原。 白凡先生的追悼词从1日开始可以在柳宽顺烈士纪念馆展示馆观看。被复原的其他记录将在全国博物馆藏品搜索网站“e-museum(www.emuseam.go.kr)”上公开。 国家记录院记录保存服务部部长徐正旭表示：“今后，我们将竭尽全力，确保国家重要记录物不受损坏，安全地永久保存。”

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