房地产、国民团结、南北关系都不及格的文在寅政府四年. April. 01, 2021 07:27. . 《东亚日报》在创刊101周年之际，在3月28日和29日委托Research & Research进行的舆论调查结果显示，在政府执政的4年里，在5个代表性领域中，对房地产政策的否定评价最高，达到70.7%。对房地产政策的肯定评价仅为9.0%。在创造工作岗位、国民团结、经济增长、改善南北关系等4个领域，否定评价都超过了肯定评价。调查对象为全国年满18岁以上的1017名成年男女。 即使考虑到通常到执政后半期，总统的支持率就会下降，对政策的批评性评价也会随之增加的情况，现政府也应该深刻认识到，在5个领域都是否定评价很多的事实。就连对现政府的支持倾向强烈的40多岁的人也对房地产政策、创造工作岗位、国民团结等方面做出很多批评性评价，这绝非可等闲视之的事情。 在推进政策的过程中，有可能出现一两次执行错误。但是，连合理的批评和提出对策都拒绝的一意孤行式国政运营方式存在很大的问题。房地产政策被认为是最错误的经济政策，尽管有很多人警告说房地产供应不足，但在过去4年里，政府仍然强行制定了抑制需求一边倒的对策。今年虽然制定了通过“2.4对策”大幅扩大公共主导供给的计划，但随着土地住宅公社投机疑惑不断浮出水面，房地产政策的可信度已经从根本上出现裂痕。 不只是多数国民，而只关注强硬亲文支持层的扭曲大众观也是问题所在。随着泛执政圈在去年4月的议会选举中确保了除改宪以外可以做任何事情的180个席位，明目张胆地展开了立法狂奔。对专家对主要政策提出的合理意见置之不理，与在野党的合作也消失得无影无踪。在任何一个领域都没能得到平均分数的舆论调查结果，是对过去4年间积累下来的傲慢和封闭性国政运营的民心严重的评价。 执政势力要为自己推进的政策成果所评价。在评价政策的同时，也不能推卸责任，认为是“在野党的错”“前政权的错”。执政圈迟迟才承认房地产政策等方面存在错误，但执政党和政府之间并未就政策修改方向进行具体协商，而是即兴提出各种主张，因此很难消除这仅仅是考虑到4月7日重选、补选的怀疑。文在寅政府即使在剩下的一年里也要虚心接受严峻的民心，果断转变政策基调。

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