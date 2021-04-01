面对死亡要谦虚. April. 01, 2021 07:27. . 还有把耶稣的死表现得如此悲惨和悲伤的画吗？15世纪意大利画家安德烈亚·曼特尼亚将死去的耶稣描绘得活灵活现，令看的人感到震惊。而且，画家还把这幅画珍藏到他去世的那天。为什么呢？很多画家都画过哀悼死去的耶稣的画，但曼特尼亚的画最有名和最具实验性。 首先是构图奇特。他以从脚底看的角度描绘了耶稣的尸体。为了在画面中纵向描绘身体，他使用了极端的压缩法。结果，耶稣的身体比实际的要短，脚也画得很小。下垂的双手和脚上，有被钉在十字架上时留下的鲜明伤痕。从覆盖着冰冷尸体的布和从受伤的胸口看到的耶稣的脸上布满了痛苦。在旁边用手绢擦眼泪的女人是圣母玛利亚。耶稣的弟子约翰和玛丽亚·莫达莱娜也在一旁哭泣。 曼特尼亚与其他画家不同，没有美化耶稣。只是把痛苦地死去的一名青年的凄惨样子展现在我们眼前。圣母也是以满面皱纹描绘成因失去子女而痛苦呻吟的老母亲。虽然如此，但也不能把耶稣刻画成失败者。画家果断地把耶稣的生殖器部署在画作的中心。它象征着新生的诞生，即复活的希望。曼特尼亚把这幅画一直放在身边直到死亡。因为这幅画不是为了教会或贵族，而是为了自己的葬礼用礼拜堂而制作的。当时他作为曼多的宫廷画家，财富和名声达到了顶峰，但他想到耶稣的受难和死亡，想要谦虚。 谁不怕死亡？虽然平均寿命在延长，但死亡仍然是令人恐惧的对象。曼特尼亚的画似乎在警告生活在今天的我们在死亡面前要谦虚。而且，它似乎在说，丧失的悲伤是源自于爱的理所当然的感情，无需忍耐，尽情地悲伤吧。

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