“Genesis X”Coupe型电动概念车公开. April. 01, 2021 07:27. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 捷恩斯31日公开了以电动车为基础的GT概念车“Genesis X”(照片)。概念车虽然不会销售给普通顾客，但它包含了汽车公司今后指向的技术和设计方向。 捷恩斯X是捷恩斯的第5款概念车，是只有两扇车门的Coupe形态。与普通轿车不同，该车尾部的设计非常流畅。捷恩斯在2016年“捷恩斯Coupe”停产后，再也没有推出过Coupe车。GT是17、18世纪欧洲青年到各国旅行的“Grand Tour”的意大利语，如今在汽车业界被使用为给人留下敏捷印象的高性能Coupe车辆名称。 捷恩斯X在正面配备了捷恩斯固有的盾牌模样的格栅和两排前照灯。与GT概念相符合，侧面的引擎罩比较长，而背面看起来比较短。 特别是，为了符合面向未来的电动汽车，在正面格栅上强调了将钻石中光的漫反射形象化的“G黑客帝国”模式。现代汽车在首款专用电动汽车“IONIQ 5”中首次亮相的“蚌壳式设计(Clamshell Hood)”也被采用。蚌壳式设计由引擎盖和侧面挡泥板不分离的一个面板组成，体现出了简洁的面貌。车内设计方面，将高级印象的褐色和蓝色进行了适当的分配。所有操作界面和显示器都是以保护司机的形式设计的。

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