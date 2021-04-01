执政党候选人朴映宣30.3% VS 在野党候选人吴世勋52.3%. April. 01, 2021 07:27. by 韓相準 alwaysj@donga.com. 一项调查结果显示，在4月7日首尔市长补缺选举即将举行之际，“国民力量”党候选人吴世勋进一步领先共同民主党候选人朴映宣22个百分点。在下届总统大选候选人支持率方面，前检察总长尹锡悦（31.2%）和京畿道知事李在明（25.7%）进入了领先团队。尹锡悦和李在明的差距在误差范围内。 《东亚日报》在创刊101周年之际，委托Research & Research在3月28日和29日以首尔地区821名选民为对象进行的舆论调查结果显示，吴世勋获得52.3%的支持率，在误差范围之外领先朴映宣（30.3%）。吴世勋在60岁以上选民中获得65.1%的支持，并在所有年龄段都超过了朴映宣。据统计，在此次首尔市长补缺选举中，48.8%的人“为了牵制和审判政府和执政党支持在野党”，24.7%的人“为了稳定国政运营支持执政党”。 此外，3月28日和29日以全国1017名选民为对象，就“最适合做下届总统人选的人选”进行了调查，结果显示，尹锡悦的支持率为31.2%。其后依次为李在明（25.7%）、民主党常任选举对策委员长李洛渊（9.3%）、国民之党代表安哲秀（4.7%）。尹锡悦在首尔获得了36.2%的支持率，在除湖南以外的所有地区都位居第一。湖南地区支持率排在第一位的是李洛渊，支持率为26.8%。 关于文在寅总统的履职情况，36.3%的人回答“做得好”，57.4%的人回答“做得不好”。1年前，《东亚日报》为迎接创刊100周年进行了一次调查。结果显示，55.4%的国民表示肯定，39.3%的国民表示否定。文在寅政府最错误的经济政策是房地产政策（54.7%）。据统计，各政策领域的分数（满分为100分）为：改善南北关系42.9分、经济增长38.7分、创造工作岗位34.3分、国民团结36.2分、房地产政策20.8分。 调查以有线（20%）和无线（80%）电话采访的方式进行，标本误差在首尔地区调查95%与信任水平±3.4%，在全国调查95%与信任水平±3.1%。详细内容可登录中央选举舆论调查审议委员会网站查看。

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