拜登“无意与金正恩见面”……必须打破韩朝美首脑会晤的幻想. March. 31, 2021 07:22. . 美国白宫29日表示，美国总统拜登无意会见朝鲜国务委员会委员长金正恩。对于准备朝美首脑会晤的问题，白宫发言人简·普萨基表示：“拜登总统接近（朝鲜的）方式将大为不同，（与金正恩会面）不是他的意图。”此外，朝鲜国务委员会委员长金正恩的妹妹金与正昨天指责文在寅总统“厚颜无耻到了极点”，指责韩国在开发弹道导弹的同时将朝鲜发射弹道导弹视为问题。 白宫的此次发言无异于宣布今后不会举行“特朗普式突然首脑会谈”。拜登在还是总统候选人就批评过：“特朗普总统无条件会见金正恩委员长，只给了朝鲜正当性。”去年10月，他还表示：“如果（朝鲜）同意削减核能力，将举行会晤。”也就是说，在最后阶段讨论对朝政策的情况下，只有朝核问题取得进展，才能会见金正恩。 拜登总统的这种对朝看法与文在寅总统相去甚远。文在寅总统在新年记者会上表示：“金正恩明确表示要实现无核化。无论何时何地，都有意会面。”文在寅总统直接强调朝鲜的无核化意志，并表示要见他，拜登总统却表示到现在还不能相信无核化意志。 在对朝应对方面，也必然会出现这种认识差异。金与正提及韩国开发弹道导弹，将朝鲜发射弹道导弹的行为正当化。但这是牵强附会的理论。联合国安理会在2006年朝鲜进行第一次核试验后通过1718号决议，禁止朝鲜试射弹道导弹。韩国不属于该决议范围。尽管如此，青瓦台并未指出金与正的“弹道导弹诡辩”，只是表示“遗憾”，当然也没有指出这是美日强调的违反联合国决议的行为。 如果是这种情况，在本周在华盛顿举行的韩、美、日安保室长会议上，很难就对朝问题发出一致的声音。如果对朝鲜明明白白的弹道导弹挑衅的应对也不一样，朝鲜核问题的应对也会出现裂痕。如果继续对朝鲜采取低姿态，将是会使同盟关系恶化的危机。

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