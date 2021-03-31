白宫：“拜登无意与金正恩见面”. March. 31, 2021 07:21. by 华盛顿=常驻记者 李正恩、权五赫记者 lightee@donga.com、hyuk@donga.com. 白宫方面表示，美国总统拜登无意与朝鲜国务委员会委员长金正恩见面。也就是说，即使朝鲜试射弹道导弹武力示威向美国施压，美国也不会贸然推进通过首脑会谈的“自上而下”式对朝政策。在这种情况下，金正恩的妹妹、劳动党宣传鼓动部副部长金与正直接针对认为发射弹道导弹“不可取”的文在寅总统爆以粗口，猛烈抨击其为“美国产鹦鹉”。虽然文在寅政府表示任期末恢复南北关系和重启朝美对话迫在眉睫，但在面对朝鲜的挑衅毫不退让的美国和继续抨击韩国的朝鲜之间，成了夹心饼干。 在当地时间29日举行的例行新闻发布会上，当有人提问“拜登总统（25日）表示已经做好与朝鲜的外交准备，是否包括与金正恩委员长会面”时，白宫发言人珍·普萨基回答说：“我认为拜登总统的接近（朝鲜的）方式会大为不同，（与金正恩委员长会面）不是他的意图。” 相反，金与正30日通过谈话声称：“（文在寅的发言）真是厚颜无耻到了极点。”她抨击称：“这种没有逻辑的、厚颜无耻的行为，无疑与指责我们的自卫权是违反联合国决议、对国际社会的威胁等美国的强盗式主张如出一辙。即使称赞他是美国产鹦鹉，也没有什么可生气的。”青瓦台高层负责人就金与正的谈话表示：“感到遗憾。希望朝鲜也表现出对话的意志。”统一部也表示：“深表遗憾。无论在什么时候，对于彼此的言行都要遵守最基本的礼节。”

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