能识别伪造照片、视频的应用程序问世. March. 31, 2021 07:22. by 赵承汉=东亚科学记者 shinjsh@donga.com. 韩国国内首次开发出了能够识别被恶意利用在假新闻和淫秽物制作上的数码影像调制技术“DeepFake”的移动应用程序(App)。 KAIST电算学部教授李兴圭研究组和KAIST创业企业Digital Innotek30日表示，将开发利用人工智能(AI)技术“人工神经网”探测DeepFake影像和照片的软件“KaiCatch”，以移动应用程序的形式开始提供服务。 DeepFake是利用AI，无违和感的替换现有人物脸部或特定部位或进行变形的图像合成技术。包括换别人脸的换脸、模仿名人脸的脸的再现、改变部分人脸的属性转换等。被恶意利用在假新闻或淫秽物制作等上，严重侵害个人人权的事例很多。 如果将avi或mp4格式的疑似“DeepFake”视频上传到应用程序上，就会将其剪成个别框架，转换成图片格式，并分辨出是否使用了DeepFake技术。找出影像细微变形的信号痕迹，并探测鼻子、嘴、脸部轮廓等是否发生了几何变形。也可以将一帧视频截图，制作成图片上传进行分析。还可以确认照片有无伪造•改动。上传“BMP”“TIF”“TIFF”“PNG”“JPEG”等多种格式的数码照片的话，提供把怀疑伪造•改动的部分用其他颜色标记的分析图片。 李教授说：“即使使用了无法预测或不知道的变形技术，也能精准探测到90%左右，信赖度很高。” 目前该应用程序只能在以安卓系统为基础的智能手机上进行使用。应用程序可以免费下载，委托分析需要支付费用。上传视频或照片的话，3天内就能得到分析结果。近期还将推出苹果iOS版。

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