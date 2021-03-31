白昇浩将前往全北，水原俱乐部预告将采取法律措施. March. 31, 2021 07:22. by 金東昱 creating@donga.com. 效力于德国足球乙级联赛的白昇浩(24岁•达姆施塔特•照片)将穿上职业足球K1联赛豪门全北现代队的队服。 全北队30日表示：“在球员注册截止日期31日结束之前，在很难转会水原队的情况下，决定引进希望重返K联赛的白昇浩，以便他能够顺利地继续自己的职业选手生涯。”全北俱乐部通过韩国职业足球联盟确认了选手注册没有问题。 FC巴塞罗那队(西班牙)青年队出身的白昇浩没有履行之前与水原队签订的协议内容，而是推进今年初加盟全北队，引发了争议。白昇浩在2010年就读于水原青年队梅滩中学时，在水原俱乐部的支援下前往巴塞罗那青年队留学。当时，他签订了如果重返K联赛，就加盟水原队的协议书。但是，白昇浩在没有得到水原俱乐部同意的情况下，试探着前往全北队，水原队对此表示强烈反对，并预告将采取法律措施。 全北队表示：“考虑到如果有前途的球员不能上场，球员的职业生涯中断的话，会给K联赛留下不好的先例”，透露了引进白昇浩的背景。对于返还水原和白昇浩方面之间的支援金等问题，全北队方面明确表示：“这是今后白昇浩方面和水原队之间利害当事人应该解决的问题。”对于白昇浩方面违反协议，推进转会其他球队一事，水原队计划采取法律措施。 去年历史上首次实现K1联赛4连冠的全北队，最近主力球员年龄超过30岁，正经历老龄化问题。期待通过引进白昇浩，不仅能组成更加年轻的中场阵容，还能给整个球队带来活力。

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