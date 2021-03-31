调查称多国专家认为“因病毒变异，现疫苗可能在一年内成为无用之物”. March. 31, 2021 07:22. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 有人担心，辉瑞、莫德纳、阿斯利康等目前正在使用的新冠疫苗可能会在1年内失去预防效果。也就是说，被称作“第一代新冠疫苗”的这些疫苗很有可能出现抗药性强的变异病毒扩散。 据《卫报》等媒体当地时间30日报道，国际机构联合体“疫苗同盟”向世界28个国家的77名传染病、病毒学专家询问的结果显示，66.2%的人表示:“目前开发的新冠疫苗可能会在1年内失去预防效果。” 专家们担心，在疫苗接种速度大幅滞后的不发达国家出现新冠变异病毒的情况下，如果从在接种疫苗的同时放松或解除封锁措施的发达国家流入变异病毒，将会再次出现大流行。作为传染病学专家接受此次问卷调查的美国耶鲁大学教授格雷格·冈萨雷斯表示：“变异病毒每天都在新出现。变异病毒会使疫苗所提供的免疫效果失去效力。”他强调：“疫苗应该在全世界均匀接种。” 世界卫生组织和总统文在寅等世界23个国家的首脑29日共同表示，“免疫是世界的公共财产，应尽快向全世界普及疫苗”，并敦促制定共享疫苗信息等国际条约。

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