冰棒桶，煤炉，圣诞明信片…增添新复古感性的“韩国人的1年”. March. 30, 2021 07:30. by 金泰彦记者 beborn@donga.com. 国立民俗博物馆20日展示了常设展示馆“韩国人的1年”。展示各季节生活面貌的现有“韩国人的日常生活”展览从去年5月开始进行改编，历时约10个月进行了改造。与注重农耕中心的24节气的现有展览馆不同，以岁时风俗为中心重新装饰了展览。 最引人注目的是新复古展品。博物馆在此次改编中积极反映了20世纪的生活状况。春季部分展示了以前的可乐瓶、调色板、郊游包，夏季部分展示了刨冰器、边山海水浴场开业海报、冰棒桶等。在冬季部分展示了煤炉和圣诞明信片。 这种尝试与博物馆的新志向相吻合。今年1月就任的国立民俗博物馆院长(金钟大)在23日举行的记者会上强调称，“像新复古和复古一样，推进发现千禧一代也能亲切看到的文化现象的战略”，“不要把民俗学限定在朝鲜时代或日本帝国主义强占时期等过去的时间。现在的现象也是很重要的资料。” 感性展示也值得关注。在展览的最后出现的体验型展览“韩屋的四季风景和生活”尤其如此。坐在从庆北庆州市良洞村搬迁过来的韩屋的大厅地板上，通过墙面影像，可以生动地欣赏到记录良洞村四季的风景和声音。把非物质文化遗产的蝟岛稻草船民俗游戏(正月初三在海上漂流稻草舟祈愿的村里盛事)上使用的稻草船和东海岸上采海带时使用的草皮船，与大海影像一同进行展示的展会引起就像漂浮在海上一样的错觉。 现存最古老的朝鲜时代的挂历“庚辰年大统历”(宝物第1319号)可以在冬季部分的冬至历书(冬至新年挂历互相交换的风俗)展示中看到。作为壬辰倭乱之前唯一的历书的该日历是研究朝鲜时代的历法和活字的核心资料。通过现场调查，还介绍了从江原道洪川郡收集的双套牛犁杖犁(由两头牛牵引的传统犁)。此外，还展出了各种照片、影像、展品等700多件资料。

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