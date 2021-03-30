工科大学女生比率首次超过20%. March. 30, 2021 07:30. by 崔예나 yena@donga.com. 据调查，自1980年以后，40年来，韩国国内工科大学的女生比率(以在籍生为准)首次超过了20%。过去，纵观单科大学，女生也不过一两个，因此有“工大一点红”的说法，但现在已成为过去。 钟路学院天空教育29日表示，以教育统计服务资料为准，对工学系在籍学生中女生比率进行分析的结果显示，2020年达到20.1%(11.5352万名)。工科大学女学生的比率在1980年只有1.2%(1303名)，但在40年间增长了约20倍。女子工科生比率在1990年上升到6.1%，2000年12.7%、2010年13.8%、2018年19.1%、2019年19.7%，持续上升。 以去年为基准，工学系中女生比重较高的专业是纤维工学(37.4%)。其次为造景学(36.3%)，化学工程(36.2%)。相反，女生比例仍然较低的专业有汽车工学(5.2%)、机械工学(8.3%)、航空学(9.5%)等。钟路学院天空教育评价理事吴钟云表示：“软而细腻的非装置产业似乎更受女生的青睐”，“受信息技术(IT)发展等因素的影响，今后女子工科生的比率将进一步提高。” 另外，以2020年为准，女学生比率较高的系依次为医药(59.8%)、人文(57.8%)、艺体能(55.1%)。工学的女学生比率为20.1%，上升了很多，但是在所有的系中仍是最低的。

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