5月1~9日，以“自己的比赛”跑完马拉松全程. March. 30, 2021 07:30. by 金正勋记者 hun@donga.com. 韩国最大规模的“2021首尔马拉松”大会今年将以非面对面无接触比赛的形式回归。 由首尔特别市、东亚日报、体育东亚主办，首尔特别市体育会赞助，SPOXCOM主管的“2021首尔马拉松”比赛将于5月1日至9日举行。由于新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情持续，今年计划展开线上比赛。去年首尔马拉松将举办时间推迟到了下半年，以线上和线下比赛并行的“虚拟比赛”形式举行。 今年首尔马拉松比赛的特点是，利用多种跑步GPS应用程序，不受时间和场所的限制，以“自己的比赛”展开。申请参赛的选手们将从5月1日开始通过大会事务局随时得到比赛信息和推荐路线。另外，还计划通过从今年起首次进行的30名“2021首尔马拉松大使”的跑步故事，推广体育活动困难时期的生活体育。 报名将从下月12日上午10时开始，通过大会网站(www.seoul-marathon.com)进行，并按照先后顺序召集1.5万人。在征集参赛选手的同时，还将用快递发送可以享受比赛的参赛者包装。将向参赛者们提供比赛前后为了保暖-热身的比赛雨衣和功能性材料制作的New Balance纪念T恤、完跑T恤以及完跑奖牌等纪念品。参加费用为3万韩元。 ○ 报名=2021首尔马拉松官方网站(www.seoul-marathon.com) ○ 大会咨询=在Kakao Talk朋友输入“首尔国际马拉松”，搜索后一对一聊天或电子邮件 marathon@donga.com ○ 赞助=New Balance、KB金融集团、三洋、宝矿力水特、韩国马事会、KGC人参公社

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