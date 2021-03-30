《禁止对朝传单法》30日起正式实施. March. 30, 2021 07:30. by 权五赫记者、华盛顿=常驻记者 李正恩 hyuk@donga.com、lightee2donga.com. 明确规定对朝鲜散发传单处罚条款的《禁止对朝传单法》（韩朝关系发展法修正案）将从30日起生效。国内外对言论自由的侵害等问题的担忧越来越大的情况下，美国国会与《禁止对朝传单法》相关的听证会最早将于下个月举行，因此预计将成为韩美间争论焦点。 美洲韩裔选民联合会（KAGC）代表金东锡当地时间27日在民主和平统一咨询会议主办的“拜登政府对朝政策”演讲会上表示：“汤姆-兰托斯人权委员会即将举行听证会。”金东锡在接受本报电话采访时表示：“与人权委员会相关人士进行了接触，得到了在今后几周内举行听证会的消息。”汤姆-兰托斯人权委员会共同委员长、共和党众议员克里斯·史密斯一直公开表示有意举行听证会。 据悉，如果举行听证会，在韩国国内进行对朝鲜散发传单活动的“自由北韩运动”联合代表朴常鹤和他的弟弟大泉代表朴正午将作为证人出席。朴常鹤在接受本报电话采访时表示：“据我所知，最快将于下个月中旬举行听证会。已经提交了人权委员会要求的资料，如果有联系，将出席听证会。” 韩国国内的部分朝鲜人权团体计划在法律施行后继续散发传单。一名人权团体代表表示：“在法律实施之前以非公开的形式向朝鲜发送了传单和USB等，今后将以多种方式继续进行活动。” 《禁止对朝传单法》规定，对散发传单行为处以3年以下有期徒刑或3000万韩元以下罚款。因此，在共同民主党的主导下，该法案于去年12月在国会全体会议上获得通过后，围绕侵犯言论自由和法律适用范围的争议接连不断。据悉，美国国务院将于2020年发行的《韩国人权报告》中也包含《禁止对朝传单法》侵犯表达自由的忧虑。 韩国统一部发言人李种珠29日在新闻发布会上表示：“将在符合政府关于增进朝鲜居民人权、发展南北关系、落实韩半岛和平等基本立场的方向上灵活、合理地适用（禁止对朝传单法）。”

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