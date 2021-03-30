2500亿韩元！现代建设机械承揽公司史上在华最大订单. March. 30, 2021 07:30. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 现代建设机械在中国承揽到了历届最大规模的订单。 现代建设机械29日表示，最近从中国顾客公司接到了2200多台建设装备订单。这是现代建设机械在中国开展业务以来规模最大的订单。5.5~85吨级的挖掘机和轮式装载机等，合同金额达2500亿韩元。考虑到去年现代建设机械在中国的订单规模为7800多台，此次订单达到了去年整年业绩的30%。现代建设机械计划到5月为止供应此次承揽的装备。 最近中国市场为了克服去年因新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情而导致的经济停滞，中国政府层面正在大规模进行社会间接资本(SOC)投资。现代建设机械认为中国建设装备市场进入繁荣期，本月初在中国市场推出了大型挖掘机、水陆两用挖掘机、打桩机、钳子等13种新产品。 随着铁矿石价格逼近每吨170美元(约20万韩元)等原材料价格走强，期待包括中国在内的新兴市场对建设装备的需求增加。现代建设机械预测，今年中国的建设装备需求将比去年增加8%，达到31.5万多台。

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